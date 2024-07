A lo largo de más de 60 años de carrera, O’Brien escribió más de 20 novelas y trabajó hasta bien entrados los 90 años. El atractivo universal de su retrato de las experiencias de las mujeres fue tal, que en 2021 recibió la distinción cultural más alta de Francia.

Nacida en el condado occidental de Clare en 1930, O’Brien creció en el seno de una familia católica acomodada que atravesaba tiempos difíciles. Educada en un convento, huyó de la influencia culpabilizadora de sus padres cuando era adolescente para formarse como farmacéutica en Dublín.

En 1954, para furia de su familia, se casó con el escritor checo-irlandés Ernest Gébler, 22 años mayor que ella. Se trasladaron a Londres, donde trabajó como lectora para una editorial, que le encargó entonces que escribiera.

Su franco tratamiento de la sexualidad en una trilogía de novelas que comenzó con The Country Girls e incluía The Lonely Girl y Girls in Their Married Bliss, escandalizó a la sociedad irlandesa. Sus seis primeras novelas fueron prohibidas por la censura de su país.

Su última novela, Girl, de 2019 sobre las niñas secuestradas en Nigeria por militantes islamitas de Boko Haram, incluyó viajes de investigación a África Occidental cuando ya tenía más de 80 años.