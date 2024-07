Los dispositivos no sólo conectan e hipercomunican a nuestro aparente albedrío. También nos espían 24/7, hasta dormidos. El algoritmo no descansa, los rastreos son un cuento de hadas cumplido para policías, ladrones, metiches y vendedores. Reconocimiento facial garantizado. Sonríe, no pasarás desapercibido. Todos somos sospechosos.

Me convenzo de que conmigo pierden su tiempo, no les hago caso aunque me distraigan con burlas, la cacofonía de sus gustos, la torpeza en onda corta de sus gestos. Se fingen sordas como un balde lleno de agua, de nada sirve gritarles o inventar respuestas, entonces la transmisión es pésima, se corta en ataques de estática.

Para colmo, los ojos saltaron de las paredes, los postes y los semáforos para anidar en nuestras manos, rara vez en el bolsillo. Ojos con los que espiamos mientras la matriz nos escruta, mide y captura. Somos cómplices entusiastas de los usurpadores de nuestros secretos. ¿Quién podría delatarnos mejor que nosotros mismos?

*

LAS PAREDES OYEN. Las casas se volvieron cajas de resonancia con muros de papel o su equivalente, extensión de aquel celoso azote de Leonard Cohen: The walls of this hotel are paper thin/Last night I heard you making love to him. No en vano los siglos que han corrido dieron pie a escenas burlescas, aristofánicas, celestinescas, hamletianas, o el título proverbial a una comedia del taxqueño Ruiz de Alarcón. Pero las paredes actuales están atentas a nosotros sin reposo. Nos escuchan todo el tiempo. Nuestra soledad es pública.

Pasamos el día en una cascada de monólogos con las cosas, hablamos a objetos inanimados igual que los antiguos apelaban a los elementos o al ídolo de su elección. Aunque El Omnipresente patentó tal amenaza milenios y religiones atrás, y siempre hay quien la crea, la novedad técnica consiste en que los dispositivos nos crean la ilusión de ser escuchados, mientras las paredes mantienen la oreja parada con otros fines que no son los de Dios.

Temerlo da locura. Recuérdese La conversación (Francis Ford Coppola, 1974). El experto en vigilancia secreta Harry Caul (Gene Hackman) en un ataque de paranoia acaba destrozando las paredes de su departamento, arranca tapices, yeso y rellenos en busca del micrófono enemigo. Todo para terminar tocando su saxofón donde ya nadie lo escucha.

*

LAS PAREDES GRITAN. ¿A qué lengua traducir la violencia del muro rociado con prisa en colores eléctricos y calientes que alumbran la suciedad? La historia oficial ya digirió el meticuloso trabajo de los grandes muralistas que posaban junto a su obra, de capa y espada bajo banderas rojas.

Las calles abundan estos días en decorativas estampas folclóricas libres de todo mal, con la misión de ocultar exclamaciones sin aparente sentido, que taladren el buen gusto, la comodidad del Estado o le disputen poder a la propaganda y la publicidad. El nombre de una desaparecida. Un poema roto. Una intervención sarcástica sobre la sonrisa del candidato a cantante o diputado. Un escupitajo indeleble.

Un ladrillo cae de la pared. Atención: se puede arrojar.