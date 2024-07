Para el millonario, esto –repito– tal vez no lo tenga en cuenta. Pero sí considera el tamaño de su ganancia. Incluso, casi podemos asegurar que el prestigio es algo secundario para el sudafricano. Ya no es vital para su carrera de empresario.

Como ultramillonario, la tentación de intervenir políticamente en los asuntos de los países no ha estado lejos de las decisiones de Musk. Ahora, como si no supiera lo que le espera a la oposición reaccionaria venezolana, el empresario la está apoyando, haciendo alarde de benefactor para el pueblo del país de Hugo Chávez.

Elon Musk cuenta con un instrumento enorme: su plataforma X. Ya inundó los espacios apostando por el candidato opositor con la seguridad de que Maduro será derrotado.

Con los millones que tiene en sus bancos y en sus empresas, qué le dañaría a Elon la continuidad del actual presidente Nicolás Maduro. No es característica de este millonario preocuparse por el bienestar de la población venezolana ni de ninguna otra.

A través de la red social X, Musk viralizó su mensaje de apoyo al candidato opositor de Maduro. El empresario recibió miles de respuestas Me gusta , así como reposteos y sólo en 30 minutos sumó más de 50 mil reacciones entre sus seguidores.

Ahora tenemos a los millonarios golpeando los intentos de depurar el ejercicio democrático en nuestras naciones latinoamericanas. A cielo abierto, muestran, como en el caso de Musk, la intromisión en las decisiones de los pueblos.

Tenemos la seguridad que lo hace por decirle al mundo soy todo poderoso porque mi juguete X y mis millones me lo permiten . Interviene simulando benevolencia con el pueblo venezolano, no porque le conmuevan las grandes limitaciones económicas que han generado los bloqueos de sus iguales de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y tantos otros, no porque ni siquiera conoce la historia ni los antecedentes políticos del país. Igual como no los conoce en el caso de México y del estado de Nuevo León. Para eso cuenta con su equipo de estrategas de la inversión financiera y de los espacios cibernéticos. La decisión gira en torno a qué tanto arriesga su dinero, no importa qué beneficios va a generar.

En el caso del país bolivariano, deseamos la mejor solución y que triunfe la democracia, así como lo ha hecho en nuestro país, lugar donde la inversión de Musk ha sido un verdadero engaño.

