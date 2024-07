Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. 12

No hay dinero que compense lo que le hicieron a mi hijo , dice Elena con un nudo en la garganta aguantando el llanto. Ninguna cantidad va a remediar el daño que sufrió. Pero nuestra vida dio un giro de 180 grados y vamos a luchar por una reparación digna y justa .

Su hijo de apenas dos años es uno de los 26 bebés abusados sexualmente por la maestra actualmente en el Cereso 2, Naomy Yamileth Rodríguez Pérez, en la guardería Techo Comunitario de Ciudad Juárez, subrogada del IMSS, número U-0499.

Los hechos ocurrieron hace un año y las secuelas sicológicas aún continúan y podrían prolongarse toda su vida: Yo empecé a notar que mi hijo al estar desnudo se penetraba el ano con su dedo , señala Elena, quien al principio pensó que era parte de su desarrollo, pero algo más llamó su atención: Notaba que llegaba irritado de su ano con un enrojecimiento y con heces en su calzón. Decía que le dolía la colita. Pensé que era porque no le limpiaban bien .

La alerta aumentó cuando comenzó a notar que el niño lloraba al llegar a la guardería ubicada en la calle Herradero 9704, colonia Toribio Ortega: Me reportaban que estaba muy grosero y desobedecía a las maestras, algo raro, porque él es muy tranquilo. Además, me decían que no le habían cambiado el calzón porque no llevaba repuesto, cuando yo siempre le dejaba .

Obviamente, agrega, algo no cuadraba , pero jamás lo relacioné con un tema de esta magnitud .

El horror

Fue en julio del año pasado cuando la directora de la guardería, Nidia Lara Lara, convocó a los papás a una junta. La maestra ya había sido detenida, casi dos meses después de haber sido interpuesta la primera denuncia de abuso sexual.

La guardería siguió operando. Y en esa junta nos comentó que había una investigación por parte de la fiscalía, pero nunca dijo que ya habían detenido a la maestra ni tampoco el tipo de delito del que la acusaban.

Todo está bien, no se preocupen. No pasa nada , les dijo la directora como apaciguando las aguas , recuerda.

Pero al día siguiente se enteraron, por medio del grupo de WhatsApp, de que la maestra había sido detenida e ingresado al Cereso 2 por abuso sexual : ahí fue donde todos nos alarmamos y solicitamos una reunión con la directora, pero ella volvió a decir que no pasaba nada. Y la guardería siguió trabajando de manera normal .

Ante los hechos, decidió ya no llevar a su hijo a la guardería y acudir a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde fueron convocados todos los niños para examinarlos. Durante la prueba pericial, su hijo se penetró con su dedito y ella le dijo: “¿quién te hace eso, mi amor?. Y el niño contestó: la maestra Naomy . Luego menciona a su amiga Ari de la guardería: También dijo que Ari y Naomi lemeten cosas en su ano y Naomi le daba besos ahí (zona anal). La maestra ponía a los niños a tocarse entre ellos .

El mundo se le vino encima. Ahí fue donde empezó el desfile de niños y niñas: positivo, positivo, positivo... Para los papás, primero fue la incertidumbre y luego el terror de confirmar lo que la maestra les hizo. Yo decía no puede ser, no puede ser .

Asesorada por el despacho de abogados Lex Iust de Ciudad Juárez, el resultado fue contundente: el niño A.P.R. dentro de la carpeta de investigación 21585/2023, sí presenta indicadores de abuso sexual infantil al momento de la evaluación con grado de afectación emocional , según dictaminó la perita Laura Ailyn Castorena Aguilar. Y lo mismo determinó la doctora Aidé Yazmín Riacho Gamboa en su examen clínico.

¿Tu hijo dijo algo sobre fotos y videos que la maestra Naomy tomaba con sus celulares? , le preguntaron. No, él es niño, más bien eso era con las niñas. La maestra pedía a las niñas que modelaran y se movieran sexis y cosas así para grabarlas y tomarles fotos , respondió.

El Seguro Social y el juicio

Es un caso monstruoso. Nos tiene muy preocupados y ocupados desde el primer día que detectamos este caso , dice en entrevista con La Jornada Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Añade: Yo me siento terrible, soy papá, soy abuelo, veo a mis nietos. Claro que me afecta. Nosotros estamos indignados por este caso. Nos cae de la patada. Y estamos trabajando para mejorar el servicio que damos, para que no vuelva a suceder y para que la culpable sea castigada .

Asegura que ellos tuvieron conocimiento de los hechos 54 días después del primer caso y que la prestadora (Luz María Villalba Valdez), debió mandar una manifestación de impacto al IMSS y no lo hizo. Luego, la fiscalía, el 31 de mayo le hace requerimientos a la directora y ella debió haber informado al instituto y tampoco lo hizo, ni de otras cuatro solicitudes judiciales: