▲ Al acto fúnebre acudieron funcionarios y ex funcionarios de la UNAM, entre ellos el actual rector, Leonardo Lomelí (centro), así como familiares y amigos. Foto Yazmín Ortega Cortés

A la funeraria J. García López, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, llegaron para acompañar a la familia y al ex rector Narro directores y ex directores de facultades de la UNAM, profesores e investigadores, así como trabajadores de la universidad.

El músico de formación fue despedido en una agencia funeraria del centro de la ciudad, a donde también acudieron el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, el ex rector Enrique Graue y la próxima titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

A los 51 años de edad, falleció ayer José Antonio Narro Lobo, hijo del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud durante el sexenio peñista, José Narro Robles, quien estuvo acompañado de familiares, amigos e integrantes de la comunidad universitaria.

Quisiera que lo recordáramos como uno de los seres más generosos, más bondadosos. Como un gran amigo. Creo que una de sus mayores cualidades era ésa precisamente, ser un extraordinario amigo. Tenía una entrega enorme con la gente. Quería mucho y se dejaba querer por muchos, generó enorme cariño en muchas personas y me ha sorprendido gratamente constatarlo , afirmó Joaquín Narro.

En breve entrevista, aseguró que su hermano vivió una vida plena, feliz, y se fue de la mejor manera que alguien se puede ir. Sin dolor, sin un padecimiento o un accidente, sólo se quedó dormido, y eso reconforta dentro del dolor , apuntó durante el acto fúnebre que concluirá hoy a las 13:00 horas.

En redes sociales, representantes de facultades, centros de investigación e instituciones educativas expresaron sus pésame al ex rector y su familia, así como funcionarios y ex funcionarios, entre ellos Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, y el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo.