Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. 7

En un paso más hacia su relección, Alejandro Moreno Cárdenas presentó su proyecto de trabajo ante el Consejo Político Nacional (CPN), en el que advirtió que pese a los resultados del 2 de junio, no son tiempos de lamentaciones ni de nostalgias , sino de ver para adelante, y se lanzó contra quienes se oponen a que siga al frente del partido.

En la parte central de su discurso de casi una hora, llamó cínicos que siempre se han beneficiado del partido y ahora nos quieren venir a decir qué hacer a los ex presidentes del PRI y otras personalidades que han impugnado ante las autoridades electorales el proceso con el que pretende mantenerse en la dirigencia ocho años más.

Sin mencionar por su nombre a Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ocha Reza, Alito les reclamó: Todos esos que andan criticando y quieren dividir al PRI jamás han repartido un volante en las campañas, no conocen al partido. No conocen los estados, sus municipios. No nos acompañaron en ninguna campaña política, y por ello los resultados que todos conocemos .

Incluso llamó a los consejeros presentes a confrontar a sus opositores. No puede haber ningún priísta que no esté presente en las redes sociales, para que cuando alguien calumnie y difame al partido, lo pongamos en su lugar .

Lo recibieron los gritos de duro, duro de los asistentes en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede priísta, que no dejaron de corear consignas a su favor en la reunión a puerta cerrada, pero se transmitió en una plataforma digital.