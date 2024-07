Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. 5

Con las modificaciones al nuevo marco curricular común (MCC) para educación media superior no sólo desaparecen las asignaturas filosóficas, también prácticamente eliminan la ética, justo en un momento en la trayectoria de vida de los alumnos cuando más requieren de una formación en valores , afirmó el profesor Gabriel Vargas, fundador del Observatorio Filosófico de México y miembro del comité directivo de la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía.

Proyecto perfectible

En entrevista con La Jornada, pidió a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que escuchen a la comunidad filosófica. Hemos tenido más de 10 reuniones con ellos y no han hecho nada. Con el ex subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, artífice del proyecto del MCC, tuvimos una reunión, donde le expresamos que no estábamos de acuerdo y después no hubo más diálogo .

Señaló que el rechazo de la comunidad filosófica al nuevo proyecto curricular para el bachillerato, que cursan cerca de 6 millones de adolescentes en todo el país, sigue creciendo. Ya son más de 19 organizaciones filosóficas y por eso pedimos que se nos escuche. Todo proyecto es perfectible y se puede corregir a tiempo , expresó.