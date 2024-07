Cuando funcionarios del gobierno de Ronald Reagan malinterpretaron la disposición de Cuba a negociar respecto a Centroamérica y amenazaron a Castro con la fuerza militar, Smith señaló que las amenazas no los llevarían a ningún lado. Los cubanos ya han visto eso antes , escribió en un cable a Washington, y no es probable que hoy se muestren más receptivos que antes .

Pero el reconocimiento y gratitud de la gente por ese trabajo y por su sacrificio personal era lo que más apreció y lo retuvo hasta el día de su muerte.

Wayne Smith fue profético en cuanto a qué medidas podrían comenzar a mejorar las relaciones entre los dos países, y muchas de sus recomendaciones se adoptaron con el tiempo. En los gobiernos de Clinton y Obama se realizaron juegos de exhibición de beisbol. La cooperación de la guardia costera estadunidense con Cuba en materia de combate al narcotráfico se inició en el gobierno de Clinton, con tanto éxito que todos los presidentes la han mantenido desde entonces.

Las exportaciones de alimentos y medicinas a Cuba se legalizaron (con límites) en las leyes de Democracia en Cuba de 1992 y en la de Reforma de Sanciones Comerciales de 2000. Incluso los puros cubanos pueden aparecer en Estados Unidos si son producidos por granjeros privados. Sin embargo, lo que Henry Kissinger llamó la perpetua hostilidad entre Washington y La Habana sigue en pie. Aun cuando el presidente Joe Biden ha revertido algunas de las draconianas sanciones económicas impuestas por Donald Trump, ha mantenido otras, lo que ha contribuido a la actual crisis económica y humanitaria en la isla, crisis que ha orillado a casi un millón de cubanos a abandonar su patria en el éxodo más grande desde 1959.

El fracaso fundamental de la política de Biden hacia Cuba es el incumplimiento de su promesa de campaña de 2020 de volver a la política de normalización del ex presidente Obama. En vez de eso, su política se ha mantenido anclada en el marco tradicional de hostilidad y cambio de régimen que heredó de Trump.

El resultado es una política híbrida disfuncional, la cual pretende ser dura con el régimen, pero suave con la gente , como expresó Brian Nichols, secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Como si fuera posible baldar con sanciones la economía cubana sin empobrecer al pueblo de la isla.

Las razones por las que Wayne Smith abogó con tanta frecuencia por la normalización de relaciones son pertinentes todavía. La política de hostilidad y sanciones ha fallado, al no producir mejoras en los derechos humanos o en la democracia, pese a tener más de 60 años en vigor.

La búsqueda de Washington de un cambio de régimen ha propiciado una mentalidad de estado de sitio entre los líderes cubanos, que los hace aún menos tolerantes a opositores internos.

Al ahogar la política cubana, las sanciones reducen el nivel de vida en la isla, lo que obliga a la gente a partir y, por consiguiente, agrava los problemas migratorios en Estados Unidos. Una política de hostilidad limita la capacidad de Washington de cooperar con Cuba en temas de interés mutuo, como el crimen trasnacional, la protección ambiental, el cambio climático y la salud pública. Se puede argumentar que los límites del bloqueo a los viajes violan el derecho de los ciudadanos estadunidenses a viajar y restringen los intercambios culturales. Los límites al comercio privan a las empresas estadunidenses de oportunidades de comercio e inversión.

Por último, la hostilidad estadunidense estimula a Cuba a volverse hacia los rivales globales de Washington, Rusia y China, para asistencia y seguridad… aunque no jueguen beisbol. Ha sido una política, como Wayne Smith gustaba de decir, que ha alcanzado nuevas cimas de ridiculez .

Es mejor como aliado

Smith puso por título a sus memorias El enemigo más cercano, que captura la irracionalidad inherente a la perpetua hostilidad entre dos vecinos tan estrechamente ligados por la historia y la cultura .

Un nuevo presidente estadunidense tendrá la oportunidad de reimaginar y remodelar las relaciones con Cuba, en formas que sirvan mejor a los intereses de Estados Unidos y del pueblo cubano. Ese nuevo mandatario o mandataria, quien sea, debe rendir tributo al legado de Wayne Smith, y a su sabio consejo de cómo reconstruir los puentes entre Estados Unidos y Cuba, puentes que fueron incendiados de prisa hace tantos años.

*Peter Kornbluh dirige el Proyecto de Documentación sobre Cuba del Archivo Nacional de Seguridad, organización de la Universidad

George Washington en Washington, Estados Unidos.

William M. LeoGrande es profesor de gobierno en la Universidad Americana y coautor con Peter Kornbluh de Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana (University of North Carolina Press, 2015).

Publicado originalmente en The Nation

Traducción: Jorge Anaya