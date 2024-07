Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. 5

América Latina representa un territorio de gran importancia, inclusive ejemplar, para el cineasta estadunidense Sean Mattison, en lo concerniente a los movimientos y luchas sociales.

Podemos aprender mucho en Estados Unidos de los movimientos sociales que hay aquí, porque nosotros no los tenemos, como en el caso de los derechos humanos , respondió el director cuando se le inquirió el porqué de su interés en documentar pasajes recientes de la historia política y social de algunas naciones latinoamericanas, como es el caso del largometraje Petro, estrenado en noviembre de 2023, en el que da cuenta de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, en junio de 2022.

En trabajos anteriores ha abordado el tema de las violaciones a los derechos humanos tanto en su país natal como en Latinoamérica, siendo otro de los más recientes el cortometraje Atención! Murderer Next Door, publicado en The New York Times en 2020 y que recibió en 2021 el Premio Emmy al mejor reportaje en español.

En él cuenta la historia de H.I.J.O.S, un grupo de víctimas de la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, que en la década de 1990 comenzó a utilizar una técnica novedosa de protesta y presión social, conocida como escraches, para acabar con la amnistía que en ese momento gozaban los militares torturadores y asesinos.

Memoria colectiva

Trato de compartir historias de esta región del continente para el resto del mundo con el fin de que la gente entienda lo que puede lograrse a través del sistema judicial, pero también de la lucha popular , afirmó al término de la proyección de Petro en la Casa Refugio Citlaltépetl, la noche del viernes.

En la sesión hubo un conversatorio en el que, además del autor, participaron el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, quien fue parte del equipo de campaña de Gustavo Petro en la pasada contienda electoral; la defensora de derechos humanos Yarima Merchán Rojas y la periodista Blanche Petrich, colaboradora de La Jornada.

Sean Mattison aclaró que el largometraje, aunque lleva por título el apellido del actual presidente colombiano, está centrado no sólo en la historia de ese político y ex guerrillero del Movimiento 19 de abril o M-19, sino en la de una lucha popular y la memoria colectiva , así como en muchos aspectos muy dolorosos de la historia colombiana.