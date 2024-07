Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. 19

La administración que encabezará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el suficiente capital político para impulsar modificaciones fiscales profundas, que a la vez permitan acoplar las promesas de campaña con un pedagogía tributaria, enfocada a explicar de dónde salen los recursos para hacer política pública y quiénes los van a aportar.

“Si hay un mandato popular tan potente, con casi 60 por ciento de la población votando a favor de un proyecto, pues lo que esperaríamos de éste es que responda diciendo ‘así vamos a hacer las cosas’”, sobre todo porque el desarrollo cuesta y cuesta caro , explicó Carlos Brown, director de investigación y fiscalidad en Oxfam México.

En entrevista, en el marco de la presentación del proyecto de Gabriel Zucman para gravar con un mínimo de 2 por ciento el patrimonio de 3 mil personas cuya riqueza supera los mil millones de dólares, Brown consideró que la fuerza que puede tener un proyecto político para prometer cambios profundos, sobre todo en un país como México, tiene que ir aparejada con las respuesta a cómo y quién pagará esas modificaciones.

Creo que es la conversación de nuestros tiempos porque ahora el margen financiero, el espacio fiscal para hacerlo está casi en ceros.

Brown consideró que el cobro a grandes contribuyentes, reforzado en esta administración, es un potente discurso para cambiar la narrativa sobre el pago de impuesto, pero necesita ir acompañada de otras medidas para lograr un incremento sostenido en los ingresos públicos.