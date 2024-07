De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. a10

Kenia Lechuga, seleccionada nacional de remo, le dio a México la única buena noticia en la jornada sabati-na de los Juegos París 2024.

En el cuarto día de actividades, la regiomontana rescató la participación tricolor que vivió un día de fracasos en disciplinas como el tenis de mesa, natación, esgrima y tiro deportivo.

Lechuga avanzó a cuartos de final en scull individual 2 mil metros, luego de ubicarse en el tercer sitio de su heat eliminatorio con tiempo de 7:46.11 minutos. Además se convirtió en la mexicana con más actuaciones olímpicas, con tres, después de competir en Río 2016 y Tokio 2020.

Me siento emocionada de que mi cuerpo me permita estar aquí. Por la mañana salí a remar para aclimatarme y creo que no lo hice mal. Espero adaptarme mejor para mi siguiente carrera , comentó.

En el inicio de su tercera participación olímpica, la tapatía se convirtió en la tiradora mexicana con más actuaciones en la historia en la prueba de pistola, sólo superada por Nuria Ortiz (4), pero en escopeta.

Zavala volverá a competir el 2 de agosto en 25 metros pistola.

En rifle de aire 10 metros, Edson Ramírez y Goretti Zumaya lograron el primer diploma olímpico para nuestro país al finalizar en el séptimo sitio, a 1.1 puntos de acceder a la pelea de medallas. La pareja mexicana sumó 628.6 unidades.

El nadador Miguel de Lara no tuvo su mejor día en París, pues fue descalificado en los 100 metros pecho. Aunque culminó en el segundo lugar de su heat, el seleccionado fue eliminado luego de realizar una patada no permitida en la prueba; error que de inmediato fue identificado por las modernas cámaras acuáticas del Centro Acuático.