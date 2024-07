Ap, Afp, Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 28 de julio de 2024, p. 9

París. El ciclismo europeo alcanza niveles de orgullo nacional, de duelo de tradiciones añejas. El especialista en la velocidad Remco Evenepoel –quien apenas hace una semana fue tercero en el Tour de Francia– y Wout van Aert entienden muy bien las expectativas que generan como belgas en el mundo del pedalismo. Son pocos los países que viven el deporte con tanta pasión, Italia y Francia, entre ellos.

Así que cuando Evenepoel conquistó ayer la medalla de oro en la prueba de contrarreloj masculino de los Juegos Olímpicos de París, superando a su rival italiano Filippo Ganna, y con Van Aert llevándose el bronce, los dos compatriotas se abrazaron efusivamente en la meta. Fueron las primeras preseas de Bélgica en la prueba desde que Henri Hoevenaers ganó plata en los Juegos de 1924 en París.

El vencedor amansó un peligroso recorrido por las calles de la capital francesa que provocó su ira al advertir que estaba lleno de agujeros y una tarde lluviosa que provocó un sinfín de caídas. Algo impensable durante una competencia olímpica en una de las principales ciudades europeas.

Trayecto resbaladizo

Evenepoel solventó un trayecto resbaladizo con tiempo de 36 minutos y 12.16 segundos, para luego romper en llanto por la emoción. Reinante campeón del mundo y reciente ganador de la prueba en el Tour, superó por casi 15 segundos a Ganna y por 25 a Van Aert.

Superdotado de la bicicleta, el campeón belga puede presumir de haber ganado ya las contrarrelojes más prestigiosas del ciclismo: desde el Tour de Francia, pasando por la Vuelta a España y el Giro de Italia, a los Mundiales y los Olímpicos.

Ésta era la última que me faltaba. Ahora he conseguido todo lo que podía lograr. Me sorprendió por hacerlo en un recorrido que no estaba al 100 por ciento y contra rivales que se habían preparado muy bien , afirmó

Por su parte, la gran favorita en judo categoría -48 kilos, la japone-sa Natsumi Tsunoda, triple monarca del orbe, cumplió y consiguió su primer título olímpico al imponerse con un wazari a Baasankhuu Bavuudorj, de Mongolia y vigente campeona mundial.

La también judoca española Laura Martínez, de 25 años y medalla de bronce en los europeos de 2023, se quedó a las puertas del metal, en la categoría de -48 kilos.

La francesa Shirine Boukli venció a Martínez por el bronce, después de que la comisión de arbitraje revisó la última acción ante un público entregado a la local. El bronce también fue para la sueca Tara Baulfath.