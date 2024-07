Las fuerzas alemanas que ocuparon Ucrania durante la segunda Guerra Mundial encontraron un frente inesperado entre los diversos focos de resistencia: el equipo Start FC, conformado por ex jugadores ucranios que dominan la liga local alemana poniendo en duda la supuesta superioridad racial nazi.

Este libro es uno de los muchos epicentros del poeta Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015). Como dice su nombre, no es sólo uno, sino varios Peregrinajes, lo que apunta sus variadas travesías por tierras extranjeras: Grecia, Brasil, Rumania, Inglaterra, Italia y, por supuesto, México.

Como escribe el protagonista. Mis padres murieron cuando yo era niño. Primero mi madre y enseguida mi padre. Fui a parar a casa de unos parientes. No pasé mucha hambre, la justa. Ellos tampoco tenían mucho, pero no era su hijo. Me sentía solo. Y dejé de sentirlo cuando empecé a jugar futbol en la escuela. Volví a sentirme parte de algo: mis primeros grandes amigos fueron mis compañeros de juego .

Autores: Pepe Gálvez y Guillem Escriche

Editorial: FCE

Primavera de dioses

Este libro es una puerta a la figura más emblemática de la poesía japonesa: el haiku. Esta compilación fue armada principalmente con textos anteriores al maestro Matsuo Basho (1644-1694), conocido como el poeta de este género más grande en el país del sol naciente.

Recopilada, traducida y con anotaciones realizadas por Fernando Rodríguez Izquierdo y Gavala, en sus páginas habitan los versos de 35 escritores, entre los que destacan Iio Sogi, Yamazaki Sokan, Arakida Moritake y Matsunaga Teitoku, quienes reflexionan sobre la importancia del momento, la mortalidad y lo sublime de lo divino.

Este es el fruto de la colección Maestros del Haiku, integrada por trabajos bilingües, realizada por Satori, cuya distribución en México la realiza la casa editorial de Océano.

Varios autores

Editorial: Satori

Jorge Obregón: La luz en el calendario agrícola

Subtitulado Adoratorios y marcadores de horizonte en la región de los volcanes, éste es el proyecto de pintura más reciente del paisajista mexicano, colaborador de Luis Nishizawa.

El artista concibió el conjunto de obra pictórica y gráfica, aquí expuesta, y un archivo documental que registra todo el proceso, en el nivel de una investigación y una propuesta completas que se desarrollaron en varias etapas, como corresponde al protocolo de trabajo en su postulación para iantegrarse al Sistema Nacional de Creadores, que es también el origen del proyecto.

Para el crítico de arte Érik Castillo, una mirada rápida a una pieza de la colección de obras que conforman la secuencia de estos paisajes, La cosecha en la milpa de don Severiano, Cocotitlán, sirve, de entrada, como síntoma del cúmulo de sentido que contiene todo el proyecto.

Varios autores

Edición de Museo Kaluz y Aldama Fine Art

