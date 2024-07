La también residente de la colonia Hipódromo reprochó que el alcalde no sólo no nos consulta, sino que no nos escucha, no atiende nuestros llamados y esto se suma al permiso que dio a Samsung para violentar el monumento a Lázaro Cárdenas en el Parque España hasta el 6 de agosto, además de las irregularidades para la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo .

Comentó que los afectados buscarán que se aplique una sanción por la vía jurídica al alcalde, con el objetivo de que se cumpla el artículo 109 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que indica que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones .

En entrevista, indicó que hay opacidad de la alcaldía, porque desconocen los términos y alcances del convenio, por lo que se presume que los botes y anuncios luminosos se instalarían desde la esquina de Ámsterdam y Sonora, pasando por Popocatepetl, y hasta llegar a Nuevo León.

Por lo pronto, los residentes recaban firmas para presentar una queja ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial por la violación a la Ley del Medio Ambiente en la Ciudad de México.