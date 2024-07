D

isfrutaré como cualquier otro de mirar las Olimpiadas de París por televisión. Pero pongo la k en el título de este texto por el capitalismo, la crisis y la catarsis, que en alemán o en griego se escriben, todas, con k . También pienso en Kafka y su personaje. ¿Por qué? Se me ocurrió después de leer lo que dice Jules Boykoff, un profesor de la Universidad del Pacífico en Oregon y ex jugador de futbol profesional. Siguiendo la idea de Naomi Klein de que el capitalismo recurre a la catástrofe ambiental, sanitaria, militar, o financiera para imponernos, a modo de shock, restricciones que sólo benefician al famoso 0.1 por ciento de la población mundial, Boykoff retrata la otra cara: la celebración como motivo válido para aplicarlas. Además del gran espectáculo televisivo en el que compiten banderas y personajes que creemos conocer aunque sólo los veamos saltar, nadar o correr, las Olimpiadas son, en esta visión, un conjunto de asociaciones entre corporaciones globales y estados nacionales que se pagan con dinero público y cuyos beneficios sólo son privados . Igual que una boda de la realeza o la entrega del Óscar. Según el profesor Boykoff, esto se puede llamar capitalismo de celebración , y tuvo su consolidación apenas en 2012, con la Olimpiada de Londres, donde el estado de excepción en la ciudad, la represión contra cualquier disidencia, y la complicidad de los medios, dio rienda suelta al comercialismo más vil, el control omnipresente de las marcas monopólicas de ropa deportiva, bebidas energizantes y automóviles, junto con la apropiación de discursos ajenos como la diversidad sexual o la sustentabilidad ambiental.