No se les asignó un lugar en la superior porque tienen una mala administración y una falta de transparencia en sus procesos. A los chicos no se les está dando cuál fue el promedio para ingresar en las escuelas , lamentó Claudia Meza, madre de uno de los alumnos afectados.

En entrevista, los jóvenes y sus padres explicaron que, luego de realizar el pasado mes de junio el examen de admisión para ingresar a diversas escuelas superiores, el 20 de julio el IPN notificó a miles de ellos que su estatus era de no asignados a las carreras de su elección, pero sin explicarles cuántos aciertos habían tenido o la razón por la cual no hubo cupo para ellos.

Un grupo de alumnos y padres de familia de varios planteles de bachillerato del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó ayer un bloqueo de vialidades por más de dos horas y media para exigir que los directivos de dicho organismo les expliquen la razón por la cual miles de estudiantes no alcanzaron un lugar en escuelas superiores, pese a tener el nivel académico para ello.

Los manifestantes recalcaron que muchos de los jóvenes que no alcanzaron un lugar en las escuelas superiores de su elección provienen de bachilleratos de alto nivel académico, entre ellos el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9, y han participado y ganado en competencias internacionales. Pese a ello, dijeron, al menos una tercera parte de los estudiantes de dicha escuela quedó fuera.

Consultado por La Jornada, un funcionario del Politécnico que pidió no ser citado admitió que la cantidad de alumnos no asignados puede contarse por miles, sin abundar en la causa de que no alcanzaran un lugar.

Al sitio arribó un representante de la Secretaría de Educación Pública, quien gestionó un encuentro entre los inconformes y las autoridades del IPN el próximo 20 de agosto, por lo que la protesta se levantó después de las 2 de la tarde.