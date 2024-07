El PRD pidió la nulidad en 25 casillas porque supuestamente la votación fue recibida por personas no autorizadas, pero no da mayores elementos, por lo que el TEPJF le recuerda que no está obligado a revisar las actas para verificar los nombres de quienes fungieron con los cargos señalados.

De igual forma desacredita otros argumentos del partido del sol azteca, como el que alude a la existencia de dolo o error en el cómputo de votos, así como factores para pedir la nulidad de la elección. El concepto de agravio es inoperante, por genérico, vago y subjetivo , señala el proyecto en cuanto al primer elemento y, del segundo, le recuerda que en ese juicio es inatendible la nulidad.

A raíz de la elección del 2 de junio fueron interpuestos mil 185 recursos jurídicos; 241 en contra de la elección presidencial, nueve contra el informe del INE; 522 frente a resultados de diputaciones, 332 de senadurías (cómputos distritales) y 81 de los conteos por entidad.

Al momento, ya se habían resuelto 927; a partir de esto van 108 cómputos distritales modificados, y 19 de entidad, de 564 casillas anuladas en conjunto, sin que se revierta el triunfo de la persona declarada ganadora.