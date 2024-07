Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2024, p. 6

En la selección y presentación del cartel para la convocar a la movilización por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, reconocida activista del Comité 68, se solidarizó con las familias de los estudiantes y expresó su molestia porque a casi una década de los hechos el gobierno no haga nada .