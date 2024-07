Alonso Urrutia y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2024, p. 6

Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no se deben cerrar nunca, debe ser un expediente abierto, no puede prescribir , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que su decisión de hacer públicos el jueves los anexos que envió a los padres como avance de las investigaciones, fue motivada por una respuesta publicada el miércoles pasado, que él consideró en un principio que era de un sector de los padres, pero no, fue de una organización prozapatista , según el mandatario.

En su conferencia de ayer, al volver a referirse al caso Ayotzinapa, enfatizó que algunos sectores tienen la consigna de responsabilizar al Ejército de la desaparición de los jóvenes sin presentar pruebas, algo que plantea en su reporte a los padres de familia.

Puntualizó que en el mismo informe se recogen los documentos en el que solicita expresamente al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, que si están detenidos los militares es porque le he pedido que no se fugue nadie y que todos respondan ante la autoridad .

Consideró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se incurrió en un error garrafal y un crimen , porque no se pueden adoptar decisiones para proteger a 10, 15 o 20 elementos del Ejército que resultaron culpables, y con ello se afecte a toda una institución. Fue, creo yo, el error que cometieron en el sexenio pasado. ¿Por qué van a inventar lo que no sucedió para dar un carpetazo?

–¿Usted ya leyó la carta de los padres, Presidente?

–No, no, no, pero les estoy explicando lo que yo les di a conocer a ellos y no lo había querido publicar. Yo me confundí, porque pensé que era la carta ya oficial (publicada por un grupo de padres el miércoles) y no, es de un grupo. Lo que pedí es que mi relato, con anexos, con toda la información, se subiera a la página (ese jueves la Secretaría de Gobernación la difundió en la red X).