De acuerdo con la autoridad del Aeropuerto de Hermosillo, la aeronave despegó con un tripulante y la lista electrónica de pasajeros eso registró, pero a la terminal aérea de Santa Teresa llegaron tres, a quienes aparentemente esperaban los agentes estadunidenses. Sin duda, algo huele a podrido.

La Secretaria de Seguridad declaró: preguntan si fue entrega, si fue captura; eso es parte de la investigación y de la información que estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Hemos tenido buena información a partir de ayer con la embajada y hemos estado colaborando con ellos en diferentes procesos de extradición y de investigación de otros casos. ¿El gobierno mexicano participó en esta detención o entrega? La respuesta es: no .

Y sobre la presunta salida de la cárcel de Ovidio Guzmán López, la propia Rosa Icela reconoció que la embajada estadunidense en nuestro país le informó que definitivamente no está liberado; hay un cambio de medida cautelar . ¿Se convirtió en testigo protegido?, le preguntaron, y la respuesta fue existe el indicio que pudo haber sido así .

No puede olvidarse la entrevista (realizada en 2010) de Julio Scherer a El Mayo: “tengo pánico de que me encierren… No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría… Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió… El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus remplazos ya andan por ahí… Si me atrapan o me matan, nada cambia”, dijo Ismael Zambada al periodista.

Las rebanadas del pastel

Desde Palacio Nacional, atento saludo a Ricardo Salinas Pliego, con copia a los dueños de otras plataformas de manipulación: no utilizar los medios (de comunicación) como mecanismos para obtener prebendas o para chantajear a autoridades y obtener contratos leoninos, eso ya no funciona; aunque se aferren, esto ya cambió . Y por andar de grillo y de chillón, al evasor fiscal ayer se le desplomó 10 por ciento el precio de sus acciones de Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com