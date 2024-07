E

s un título perfecto para un libro sobre la clase política mexicana… Pero en realidad corresponde a una de las mejores películas de Ettore Scola, consagrado director de cine italiano (1931-2016), quien obtuvo con esa cinta de 1976 el Premio del Festival de Cannes al Mejor Director.

El nombre original de la película es Brutti, sporchi e cattivi, y en México se estrenó en 1978. La vi entonces, por primera vez. Por el tema y maestría en su realización está emparentada con otra obra maestra, Los olvidados, de Luis Buñuel, y también con Los hijos de Sánchez, basada en la obra etnográfica de Oscar Lewis. De las tres cintas me quedo con Sucios, feos y malos, porque Scola aborda en forma no sólo artística, sino didáctica, la dinámica del círculo de la pobreza: fenómeno en el que las familias quedan atrapadas por varias generaciones el tiempo suficiente para que ya no queden ancestros supervivientes que posean y puedan transmitir el desarrollo intelectual, social y capital .