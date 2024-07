Caracas no acepta el ingreso de Vicente Fox y otros ex mandatarios por no ser observadores oficiales

▲ El ex presidente de México Vicente Fox (centro), junto con la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, y el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga, denunció que la autoridad venezolana bloqueó su viaje de Panamá a Caracas por ser un grupo de críticos de Nicolás Maduro. Foto Afp

Afp y Sputnik Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2024, p. 23 Panamá. El ex presidente de México, Vicente Fox (2000-2006), junto con los ex mandatarios de Bolivia, Jorge Quiroga (2001-2002); de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), y de Panamá, Mireya Moscoso (1999-2004), todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), no pudieron viajar ayer desde la capital panameña a Venezuela en calidad de observadores de las elecciones presidenciales, función que pretendían cumplir sin haber sido invitados. Las autoridades venezolanas impidieron volar a Caracas al grupo de ex mandatarios latinoamericanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían ser testigos de las elecciones de mañana en ese país, denunció el gobierno panameño. El vuelo CM-223 de la aerolínea panameña Copa Airlines, que transportaba a los cuatro ex mandatarios a Venezuela, no pudo despegar del aeropuerto de Tocumen por el bloqueo del espacio aéreo venezolano , aseguró el presidente panameño, José Raúl Mulino, en su cuenta de la red social X. El vuelo comercial pudo partir cuando los ex presidentes, que en un principio se habían resistido, decidieron bajar del avión. De allí fueron al palacio presidencial de Panamá, donde ofrecieron una rueda de prensa en la que fustigaron a Maduro. El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar , relató Moscoso. “Íbamos en primera clase y toda la parte de atrás del avión, las personas se levantaron y empezaron a aplaudir, pero al despedirnos vimos lágrimas, (pasajeros) llorando, diciéndonos: ‘¡Por favor, quédense, no se vayan!’”, agregó.