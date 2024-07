Según un sondeo de Associated Press, Harris ya tiene el apoyo público de la mayoría de los delegados de la Convención Nacional Demócrata, que comienza el 19 de agosto en Chicago. El Comité Nacional Demócrata tiene previsto celebrar una votación virtual el 7 de agosto que convertiría a Harris y a un aspirante a vicepresidente aún no anunciado en sus candidatos oficiales.

Los Obama son miembros destacados del partido que apoyan oficialmente a Harris, un reflejo del deseo del ex presidente de mantenerse, al menos de cara al público, como una referencia que permanece por encima de las disputas partidistas. Los Obama siguen siendo una fuerza prodigiosa de recaudación de fondos y son oradores principales en grandes mítines para representar a candidatos.

No puedo tener esta llamada sin decir a mi amiga, Kamala, estoy orgullosa de ti , expresó Michelle Obama. Esto va a ser histórico .

Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de apoyarte y hacer todo lo que podamos para que ganes estas elecciones y llegues a la Oficina Oval , manifestó el ex presidente a Harris, quien aparecía recibiendo la llamada mientras caminaba entre bambalinas en un evento, seguida por un agente del Servicio Secreto.

Un video divulgado ayer mostraba a Harris recibiendo una llamada telefónica de la pareja más popular del Partido Demócrata, en una muestra más de aprobación a su candidatura tras la decisión del presidente, Joe Biden, de no postularse a la relección y apoyar a su número dos en la campaña contra el ex presidente y candidato republicano Donald Trump.

Atlanta. El ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama reafirmaron su apoyo a Kamala Harris como aspirante a presidenta, respaldo que resulta crucial para la vicepresidenta.

En tanto, la vicepresidenta llamó a la familia de Sonya Massey, la mujer negra de 36 años que fue asesinada en su casa de Illinois a manos de la policía, para brindar su apoyo. informó NBC News.

Me hizo sentir mucho mejor hoy , señaló James Wilburn, el padre de Massey. Nos transmitió sus más sinceras condolencias y nos hizo saber que está con nosotros al 100 por ciento, que esta matanza sin sentido debe terminar .

En tanto, desde las filas republicanas, los ataques a Harris resurgieron con un video que ha vuelto a transmitirse en línea, de una entrevista concedida en 2021 a Fox News, en la que JD Vance compañero de fórmula de Trump, lamenta que Estados Unidos esté gobernado por señoras con gatos y sin hijos , como la vicepresidenta Kamala Harris, mujeres que, según él, no tienen ningún interés directo en el futuro del país y que lo gobiernan.

Por otra parte, Ronny Jackson, ex médico de Trump en la Casa Blanca, cuestionó los dichos de Christopher Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que sugieren que no está claro si una bala, metralla o vidrio, causaron la lesión en la oreja del candidato republicano.

No hay absolutamente ninguna evidencia de que haya sido otra cosa que una bala , sostuvo Jackson.

Trump aseguró el jueves en su cuenta de Truth Social que No, fue desafortunadamente una bala la que golpeó mi oído, y lo golpeó duro. No hubo vidrio, ni metralla. No sorprende que la otrora famosa FBI haya perdido la confianza de Estados Unidos .

Luego de estas declaraciones, la FBI sacó un comunicado en el que asegura que Trump fue efectivamente alcanzado por una bala, contradiciendo comentarios anteriores ambiguos del director de la agencia.