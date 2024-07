A cambio, los campesinos retiraron el bloqueo ayer, después de las 18 horas. La obstrucción de vialidades comenzó a las 11 horas del miércoles, debido al incumplimiento del anticipo de pago que habían pactado las autoridades con los ejidatarios programado inicialmente el 20 de julio.

Los inconformes colocaron un campamento a un costado de la autopista, a la altura del kilómetro 148 en Santa María Actipac, municipio de Axapusco.

Conductores de vehículos de carga que no pudieron pasar explicaron que debieron esperar a que concluyera la protesta porque no pueden desviarse, pues los sistemas satelitales que tienen sus unidades no permiten que lo hagan.