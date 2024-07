Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2024, p. 6

A pocos minutos de subir al escenario del Teatro Rodolfo Usigui para encarnar a La virgen loca, el primer actor Alejandro Camacho se toma unos minutos para conversar con La Jornada; el histrión menciona que esta nueva etapa de la puesta ahí va, seguimos en la guerra, porque el teatro es la guerra y seguir en ella es un aliciente para mi espíritu. El arte es mi pretexto para ponerme a prueba .

Para Alejandro Camacho: de alguna manera el arte te da una perspectiva diferente a la realidad más cruda que se vive. A mí primero me cambió la vida y después me ha acompañado, no me ha permitido desprenderme de él. Tengo muchos años ejerciendo mi profesión y siempre trabajar para el público ha resultado una retroalimentación muy fuerte que agradezco profundamente. Me complace seguir vivo y además continuar actuando. No, la fama ya no importa .

Camacho agregó que el día a día nunca es el mismo, y como actor tienes que estar abierto a todas las expectativas, las dudas, críticas y opiniones para seguir nadando en el Canal de la Mancha .

Partiendo de la idea de Ionesco de que el actor siempre es el mismo ,nada más que a veces se le pone sombrero y otras veces se lo quitan o algunas lleva barba y otras no, nuestro entrevistado responde a si él se ha autocitado actoralmente sobre el escenario: Pienso que enmascararme se trata de desenmascararse, el texto de un autor contemporáneo, clásico o romántico, sólo es el pretexto para quitarte las máscaras y quitárselas a la sociedad. El hecho teatral es lo más importante de entablar un diálogo con el público, si no ocurre esa comunión no se da el hecho teatral, pero cuando sucede es maravilloso e incomparable .

Alejandro Camacho refiere: actuar es muy fácil, únicamente tienes que salir al escenario y morirte .

Específicamente sobre la obra La virgen loca, Camacho mencionó que “es una tragicomedia, es un bululú (cuando un actor interpreta a varios personajes), y ha sido una fiesta teatral donde la tragedia se convierte en comedia y viceversa, o sea la vida misma”.