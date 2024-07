Desde que Arenal Huerta nació, vio a su alrededor espátulas, pinceles, paletas y botes de pintura , y entre ellos siempre vivió. Reconocía: no me encontraría a mi misma si dejara de verlos , porque tan identificada estoy con ellos que, si eso sucediera, me parecería que habría perdido mi capacidad de expresión .

▲ Autorretrato de la también pintora y escultora, de quien David Alfaro Siqueiros, su tío, escribió: Dio a la Revolución lo mejor de sí misma . Foto cortesía del Instituto Nacional

de Bellas Artes y Literatura

Arenal Huerta impulsó la escultura en Holguín y contribuyó a crear el Taller de Artes Libres y Artesanales. Destacan las obras Palomas y balcones (1961), el conjunto escultórico Canto a la Revolución (1962), Átomos y niños y Monumento a las Pascuas sangrientas (1963).

La obra que tanto Vargas Escoboza como Arenal Huerta realizaron en el oriente de Cuba fue clave, de desarrollo y cambió la vida de la población , afirma su hijo Valentín Vargas Arenal. Su madre, agrega, es mucho más conocida en Cuba que en México. Allá, una casa de la cultura, un museo regional y un premio binacional de arte pictórico llevan su nombre. Aquí pasó desapercibida por esta circunstancia del tiempo y porque no logró realizarse en su país . De allí el significado de la presente exposición: Por primera vez se logra que ambas naciones impulsen de forma mutua a una artista mexicana .

En una carta dirigida a su madre, la joven escribió: “Estoy desde hace tiempo empezando el mural del que te hablé: Revolución cubana. He tratado de estudiar la Revolución y me he encontrado gentes que ya me son entrañablemente queridas; su sangre me hace pensar cada vez más en la sangre que aún no ha regado mi generación”.

El matrimonio volvió a México en 1966; posteriormente, Arenal Huerta se integró al equipo de Siqueiros en la realización del mural del Museo Nacional de Historia. También trabajó en comisiones personales, como la cabeza de Carranza que realizó por encargo de Federico Berrueto, en Saltillo, y el grupo escultórico Remeros y pista de canotaje para las instalaciones olímpicas junto al canal de Cuemanco, en Xochimilco. Formó parte del Taller-Escuela Siqueiros, donde publicó sus poemas.

Trabajó nuevamente con su tío en el mural Marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos, en el Polyforum Cultural Siqueiros. Por desgracia, el 12 de junio de 1969 una caída de un andamio de 15 metros de altura provocó su muerte.

Acerca de su sobrina, Siqueiros escribió: “Dio a la Revolución lo mejor de sí misma, su joven vigor. Cuba revolucionaria le dio a ella la oportunidad de autoexculparse como una artista revolucionaria en la más profunda acepción de la palabra… Cuba le dio su nombre propio: ahí se hizo Electa”.

Aparte de recuperar la obra de esta artista olvidada, la muestra tiene como propósito fortalecer los lazos culturales entre Cuba y México.

Electa Arenal, 1935-1969: Artista revolucionaria, permanecerá hasta mañana en el Salón de la Plástica Mexicana (Colima 196, colonia Roma).

Hoy a las 18 horas, se realizará un conversatorio.