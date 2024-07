Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 27 de julio de 2024, p. 5

Madrid. El vehículo robotizado Perseverance de la NASA descubrió en el cráter Jezero una intrigante roca en Marte apodada Cheyava Falls, que tiene unas manchas que los científicos creen que pueden indicar que hace miles de millones de años las reacciones químicas en esta piedra podrían haber sustentado la vida microbiana.

La roca, llena de vetas y con forma de punta de flecha, contiene características fascinantes que pueden tener relación con la pregunta de si Marte albergó vida microscópica en el pasado, informó la NASA.

El análisis de los instrumentos a bordo del explorador indica que la roca posee cualidades que encajan con la definición de un posible indicador de vida antigua. Presenta características químicas y estructuras que posiblemente se formaron hace miles de millones de años, cuando la zona contenía agua corriente.

El equipo científico está considerando otras explicaciones para las características observadas y se requerirán pasos de investigación futuros para determinar si la vida antigua es una explicación válida.

La piedra –la muestra de roca número 22 del rover– fue recolectada el 21 de julio mientras el vehículo robotizado exploraba el borde norte de Neretva Vallis, un antiguo valle fluvial de 400 metros de ancho que fue tallado por el agua que se precipitó hacia el cráter Jezero hace mucho tiempo.

“Diseñamos la ruta de Perseverance para asegurarnos de que llegue a zonas con potencial para obtener muestras científicas interesantes”, dijo Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington, destacando que este viaje por el lecho del río Neretva Vallis valió la pena , ya que encontraron algo que nunca habían visto antes, lo que les dará mucho que estudiar a los científicos .

Compuestos orgánicos

Múltiples escaneos de las cataratas Cheyava realizados por el instrumento Sherloc (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) del rover indican que contiene compuestos orgánicos. Si bien estas moléculas basadas en carbono se consideran los componentes básicos de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos.