na cosa es tener menos hijos, fenómeno que ya ocurrió, al registrarse una tasa promedio de 2.27 hijos por mujer en el mundo (más pronunciadamente en países de Occidente) y de 1.6 hijos por mujer en México; y otro hecho muy distinto es no tener hijos ni desear tenerlos.

En la mayoría de países de Europa, América y Oceanía un número creciente de jóvenes y adultos eligen libremente no tener hijos (en África prevalecen altas tasas de fecundidad y los países de Asia tienen particularidades especiales).

Las cifras en México ya nos permiten confirmarlo. En 2018 no tenían hijos 33.7 por ciento de las mexicanas en edad fértil (15 a 49 años), y para 2023 subió a 37.1 por ciento quienes no son madres. Cuando se pregunta sobre el deseo de ser madres las cifras son más notorias: el total de las mujeres sin hijos que no deseaban tenerlos era de 31.3 por ciento en 2018; para 2023 este porcentaje subió a 50.1 por ciento, así que hoy la mitad de las mexicanas ni tienen ni desean tener hijos, se trata de un incremento de 18.8 por ciento. El cambio generacional es evidente, en 2018 las mexicanas de 20 a 24 años que no tenían ni deseaban hijos eran 23.7 por ciento; para 2023 el no deseo subió a 43.2 por ciento; en el grupo de 15 a 19 años, en 2018 no tenían ni deseaban ser madres 25.2 por ciento; en 2023 el no deseo de hijos subió a 44.4 por ciento; en cinco años el aumento es cercano a 20 por ciento (Inegi, Encuesta nacional de la dinámica demográfica, 2023).

El acceso a los métodos anticonceptivos y al aborto ha permitido que sean voluntarias las decisiones sobre la maternidad y la paternidad, así como la decisión de elegir no ser madres ni padres. En México, el uso de métodos anticonceptivos de las mujeres en la primera relación sexual es de 47 por ciento, en el grupo de las adolescentes (de 15 a 19 años) el uso es mayor, 67 por ciento los utiliza, como está documentado, el empleo de anticonceptivos nunca asegura 100 por ciento de efectividad. En cuanto al aborto, 20.6 por ciento de las mujeres en edad fértil reportan que recurrieron al aborto inducido o intencional en su último embarazo (de los cinco años previos), 27.2 por ciento de las jóvenes de 20 a 24 años interrumpieron su embarazo intencionalmente y así lo hicieron 21.9 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años; los porcentajes más altos ocurren en Ciudad de México, Baja California Sur y Tabasco, los menores se reportan en Oaxaca, Puebla y Chiapas ( ibidem).

No hay duda de que las normas sociales están cambiando. Las redes sociales, los influencers y el intercambio que propician entre las juventudes del mundo ha contribuido a estos cambios; hay plataformas para crear conciencia de que una vida sin hijos también podría ser una vida cotidiana normal y feliz. Estas redes no tienen como objetivo convencer a la gente para que no tenga hijos.