La información que se obtuvo por este medio de los órganos de búsqueda de información sólo mostraban una alteración del orden por parte de los normalistas, las cuales no requirieron del apoyo del personal militar . La Sedena justifica estos informes en este y otros casos como elementos que, previo análisis, permiten identificar, planear y prevenir posibles riesgos a la seguridad interior .

En el informe sobre la actuación del personal militar en el caso Ayotzinapa , que forma parte de los anexos del documento presidencial enviado a los padres de los normalistas, se precisa que con reportes de inteligencia militar se identificaban comportamientos que pudieran afectar la seguridad interior, por lo que se daba seguimiento al activismo de los normalistas. En el informe del 26 de septiembre de 2014 no se notificó actividad extraordinaria.

A las 22 horas, personal militar informó que frente al palacio de justicia había un autobús con normalistas que se confrontaban con la policía municipal. A las 22:10 ingresan al Hospital General de Iguala tres personas heridas. A las 23:45 horas, el comandante de la guardia del 27 Batallón de Infantería recibe a ocho integrantes del equipo de futbol Avispones, quienes fueron agredidos en el crucero Santa Teresa, lo que confirmó personal militar.

Casi a la medianoche, el coronel Rodríguez ordena al capitán José Martínez organizar la fuerza de reacción Martínez, por lo que el personal militar salió a efectuar patrullajes con la fuerza de reacción militar Vázquez.

Sábado 27 de septiembre

A las 00:30 horas la fuerza de reacción Vázquez identifica, frente al Crucero, “un autobús con impactos de armas de fuego y a 30 jóvenes de entre 15 y 25 años quienes manifestaron haber ido a un juego de futbol donde fueron agredidos. Varias personas heridas se trasladaron al Hospital General.

Una hora después, personal militar recibe el reporte de gente armada en el Hospital Cristina, hacia donde se dirigieron elementos de la fuerza Martínez y ubicaron a 25 personas que fueron agredidos por armas de fuego por policías municipales. El capitán Martínez informó al comandante del batallón de lo ocurrido reportándose dos cuerpos sin vida, los que fueron ubicados por la fuerza Martínez que también encontró tres autobuses baleados. A las 2:45 horas se localizan los cuerpos de tres reporteros.

Domingo 28 de septiembre