En el primer documento, López Obrador menciona expresamente que se ha procesado a 20 militares, entre ellos dos generales, por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala.

También las cartas que ha emitido y ha recibido el Presidente respecto al proceso de los 16 militares involucrados en la desaparición de los jóvenes y el acceso a archivos militares; la sentencia de la corte de inmigración de Estados Unidos sobre la solicitud de asilo de Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, Guerrero.

López Obrador reiteró su defensa del papel del Ejército tanto en el caso Ayotzinapa como en su administración en general. Hasta el día de hoy no tengo pruebas de que el Ejército haya intervenido en la desaparición de los jóvenes, y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión, pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no se ha encontrado nada, más que versiones sin pruebas de una periodista .

Asimismo, en ese documento que remitió a los padres de Ayotzinapa plantea que es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia, sobre todo sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos . Asimismo, les ratifica su compromiso de poder esclarecer el caso y poder encontrar a los jóvenes.

Defensa del Ejército

En la conferencia, López Obrador también rechazó la militarización de su gobierno, señalando que no se debe olvidar, dijo, es pueblo uniformado y que el Ejército no ha sido utilizado para el enriquecimiento de sus mandos superiores, como en otros países . A diferencia del pasado, cuando había un narcoestado en México, y la seguridad estaba al mando de un civil, en la actualidad “no ha habido, como era antes, no ha habido masacres ni se ha desaparecido a nadie, porque depende de quién gobierne. Y, además, porque en el Ejército ha habido un avance importante en cuanto al respeto de los derechos humanos.

Cuestionó las posturas del sector conservador caracterizadas por la hipocresía que ahora cuestionan la participación de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina y la Guardia Nacional en labores de seguridad y otras tareas.