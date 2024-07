El tiempo juzgará las acciones del premier israelí

yer, por cuarta vez durante su gestión, el premier israelí Benjamin Netanyahu ocupó la tribuna del Congreso federal en Washington, y no faltó quien señalara que el mismísimo Winston Churchill tan sólo tuvo ese honor por no más de tres veces.

Recordemos no obstante que, a la muerte de Churchill, toda Inglaterra y el mundo hicieron una pausa en memoria de quien, con su palabra, dio aliento a los aliados para conseguir la victoria contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ese día, banderas de todos los colores ondearon a media asta y las grúas a lo largo del Támesis inclinaron sus altas plumas, saludando el paso de los restos de quien también fue primer ministro de su país.

Es la posteridad, entonces, donde estará ya para siempre la reputación de villanos, ministros, genocidas y héroes; sin falta, ella hará uso de su definitiva última palabra.

Nerón, emperador romano criminal y matricida, recibió en Olimpia tres coronas de laurel al triunfar en lira, poesía y tragedia. Hoy esos laureles nauseabundos tan sólo inspiran vergüenza.

Anselmo Galindo

Gobierno no ha parado en la búsqueda de los 43 estudiantes, considera

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa debería de tratarse con el respeto que merece la lucha que ha dado este gobierno para encontrar la solución. Es un asunto difícil que estuvo en manos de un funcionario honesto como Alejandro Encinas y han sido claras y directas las intenciones de la Presidencia de buscar a los estudiantes, frente a la intervención del Poder Judicial de liberar a los presuntos culpables. En Israel se encuentra uno de los señalados que no ha podido ser extraditado. Volcarse sobre el gobierno actual como si fuera el verdadero culpable de los hechos, es agregar un eslabón más de injusticia a este caso tan lamentable y triste.

Tere Gil

La educación en México debe estar centrada en las matemáticas, opina

Mucho se ha escrito sobre este asunto. Me permito opinar que la educación desde el jardín de niños hasta el bachillerato debe estar centrada en las matemáticas. Esta disciplina, al no aceptar mentiras y ofrecer respuestas certeras, contribuye significativamente en el desarrollo de nuestros niños, en sus maravillosos cerebros, y los motivaría en hacer las cosas bien siempre. La enseñanza desde el nivel prescolar debe ser objetiva para que los infantes capten ideas, por supuesto que esto no quiere decir que se aprendan de memoria las tablas de multiplicar en esta etapa.

La formación en esta materia conlleva una instrucción alejada de respuestas erróneas y permite más seguridad en su personalidad. De ser así, una aplicación ideal sería que en los primeros tres años de la primaria sólo se impartan matemáticas, lengua, civismo y deportes. En los últimos tres se incluirían las otras materias.