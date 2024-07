Ambos dirigentes se mostraron sonrientes ante las cámaras al reunirse en la Oficina Oval, cuatro días después de que Biden, de 81 años, anunció que renunciaba a la carrera por su relección.

Netanyahu agradeció a Biden por sus 50 años de servicio público y de su firme apoyo al Estado de Israel.

La Casa Blanca afirmó que Biden seguirá insistiendo para lograr un acuerdo de cese de las hostilidades y la liberación de rehenes entre Israel y Hamas.

Aún confía en un pacto de paz

Estimó que Netanyahu no se cierra a un convenio a pesar del encendido discurso ante el Congreso, el miércoles, en el que reiteró su promesa de una victoria total contra los insurgentes islamitas.

Biden insistió en que tenemos que alcanzar un pacto, y debe ser pronto , declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Los mandatarios se reunieron posteriormente con familias de los rehenes estadunidenses retenidos en Gaza, muchos de los cuales han pedido a Netanyahu un inmediato acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris manifestó al premier su gran preocupación por las víctimas en la franja de Gaza, le pidió que alcance un acuerdo de paz y le advirtió que no se quedará callada sobre el sufrimiento en este territorio palestino.

Tras reunirse con Netanyahu, la vicepresidenta afirmó que ya era hora de poner fin a la devastadora guerra. Lo que ha ocurrido en Gaza en nueve meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y de personas hambrientas y desesperadas que huyen en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez , declaró la ex procuradora y ex senadora a los periodistas.

No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No debemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento, y no me quedaré callada , añadió Harris, que aún debe ser nominada oficialmente como aspirante presidencial en la convención del Partido Demócrata, en agosto.

El primer ministro israelí viajará hoy a Florida para reunirse con Donald Trump. No se hizo pública la agenda de su cita con el magnate.