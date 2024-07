▲ El libro Cher: The Memoir, Part One saldrá a la venta el 19 de noviembre, y el segundo volumen seguirá en 2025, así lo anunció Dey Street, un sello de HarperCollins. El texto promete una historia real, con detalles íntimos , comenzando con su infancia a menudo caótica y su famosa y problemática asociación con Sonny Bono. Cher, de 78 años, es la única mujer en encabezar las listas de Billboard en siete décadas consecutivas, con éxitos como Dark Lady, Believe y DJ Play a Christmas Song. Foto Ap