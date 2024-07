Jorge Caballero

La locutora mexicana Rita Abreu conoció a la compositora cubana Marta Valdés en el estudio de Radio UNAM en 1987, recuerda cómo era el sitio donde Valdés sacó su guitarra y comenzó a tocarla, la locutora rememora una sensación muy bonita, pensé que era porque estaba demasiado cerca. Me cautivó porque sólo éramos nosotras y el operador, nadie más. La guitarra y su voz comenzaron a llenar todo. Me obligó a concentrarme absolutamente en el movimiento de sus manos y en su voz, me impresionó. Después comencé a asimilar la magnitud que tenía como compositora .

En el trascurrir de los años Abreu siguió la carrera de la compositora, el resultado fue el libro Es letra y se canta. Veintiséis canciones de Marta Valdés, que presenta hoy en el teatro bar El Vicio en la velada titulada Cuba te canta, donde habrá varios números.

La presentación del ejemplar iniciará con las palabras de la autora y el comentario introductorio escrito por Tanius Karam. La velada proseguirá a la manera de un club de jazz habanero de los años 50, “recrearemos la atmósfera de intimidad en la que la palabra, el piano, la guitarra y las voces darán forma a una noche de encuentros y buenos augurios tan necesarios en estos tiempos. Con la participación de Argelia Fragoso y el actor, cantante y compositor, Jorge Hernández, quienes interpretarán las canciones de Marta Valdés.

Potente poética

En la entrevista con La Jornada, la locutora mexicana nos cuenta el recorrido para confeccionar el volumen. Lo primero que informó fue que al principio no tenía ningún entusiasmo por Marta Valdés: no tenía ni en cuenta que el filing estaba más enfocada en la trova, la nueva canción latinoamericana y Olga Gillot. Pero cuando nos metimos en el coche, me di cuenta de que desconocía todo de esa mujer que me había tocado profundamente con su canto. Era cordial, la fui aquilatando conforme pasaron los años, incluso la perdí por algún tiempo, pero nos volvimos a reconectar en 2020 y volví a escuchar sus canciones. Ella ya tenía 86 años, y fue un redescubrimiento de su obra, indagué qué había pasado con su trabajo y volví a enamorarme de su música. Además pienso que ella se encontraba en un momento donde estaba renaciendo como compositora .