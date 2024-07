Merry MacMasters

Desde 2013, el saxofonista clásico estadunidense Timothy McAllister (1972) ha estrenado el Concierto para saxofón, de John Adams, en varios países alrededor del mundo. Lo hará por novena ocasión los días 27 y 28 en la sala Nezahualcóyotl, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto. Será la primera vez que el solista se presenta en México.

Es una reprogramación , ya que, originalmente, McAllister tocaría la obra con la dirección de Prieto y la orquesta Grand Rapids Symphony, en octubre de 2022, en Michigan. Sin embargo, la primera mañana del ensayo me enfermé de covid y se tuvo que cancelar nuestra actuación. Me dio mucha tristeza. Carlos Miguel había trabajado muy duro en la preparación , cuenta el músico a La Jornada.

El Concierto para saxofón es una obra de relevancia para McAllister, al igual que City Noir, también de Adams –con el saxofón de protagonista– porque estrenarla dio origen a su relación y amistad. Interpretar City Noir alrededor del mundo lo llevó a descubrir “lo que trataba de comunicar en lo que llamo ‘un nuevo sonido americano para el saxofón’, que se inspira por lo clásico y el jazz. Aunque el Concierto no es música de jazz, rinde homenaje a los destacados saxofonistas de este género que John tenía en el oído”. El padre de Adams fue clarinetista.

A McAllister le costó trabajo encontrar el sonido correcto para la pieza: Cada vez que le preguntaba a John, me decía que quería algo que sonara a la mitad entre el jazz y la música clásica. Fue un bello reto. A final de cuentas transformó mi pensamiento acerca de la música estadunidense, ya no se puede definir exactamente qué es al ser una mezcla de tantas culturas. La música clásica contemporánea en particular puede ser casi cualquier cosa; es decir, inspirada por el jazz, el rock o lo popular .

El Concierto para saxofón es una gran obra en la medida en que explora la amplia gama de posibilidades del instrumento.

“A lo largo de la pieza se escuchará tanto música de la era del swing como aquella que tal vez sea más vanguardista. Casi se escuchan melodías al estilo crooning, es decir, Frank Sinatra.

Escucharla da la impresión de una gigantesca y salvaje improvisación; sin embargo, cada nota, cada ritmo, cada descanso, cada frase, es meticulosamente anotada por John. Esto constituyó otro reto, ya que se trata de una obra difícil; entonces, tocar a la perfección requirió, y requiere, de mucha energía e intensidad. Incluso, no sé si es posible tocarla a la perfección. John escribió una obra que inspira a trabajar muy duro, tanto el solista como la orquesta.

Interpretación y reto físico

En cuanto a su interpretación, Mc-Allister siente que en cada actuación “siempre lucho por algo más de mí mismo. No la he tocado a la perfección. Podría ser cualquier cosa: una pequeña nota que no respondió exactamente como quería o quizá tuve una noche off y mi entonación no se mezcló bien con la orquesta.