as sorprendentes voces políticas que claman la posibilidad de ser juez federal sin tener experiencia o sin ser abogado, deben tener parámetros extranjeros o desconocen el trabajo judicial.

Los juzgados promedio tienen 45 empleados, hay de más de 120 trabajadores, tanto con gente que deja la vida y la familia por sacar el trabajo como quienes evitan laborar (de proyectar sentencias o acordar promociones, ni hablamos). Encima hay que tratar con litigantes (muchos con décadas de experiencia y con despachos bien establecidos) que no tolerarán los errores de los nuevos jueces y usarán recursos procesales y administrativos (como las denuncias penales y administrativas) para ganar sus juicios (para eso les pagan). Si los litigantes pueden ser implacables, algunos clientes pueden serlo más (delincuentes, sindicalistas, acreedores desesperados, deudores en quiebra, etc.), incluso violentos; y no sólo dentro del juzgado.

En condiciones adversas o no, la avalancha de expedientes no se detiene. Muchos juzgados han recibido más de diez mil expedientes del 2022 a la fecha. Los hay de menos de cien hojas (se usan las dos caras), pero también los hay con cientos de tomos de pruebas (cada uno con mil o quinientas fojas). Y hay que revisarlos completos para sentenciar. Resolver contra constancias puede ser un delito federal. Además, está el trámite cotidiano. Se reciben entre 20 y 60 demandas diarias, según la temporada. En un mal día pueden recibir hasta 200 demandas. Y hay que resolverlas en el término legal, so pena de ser sancionado, más si son urgentes. Según el juzgado, hay meses con 700 acuerdos diarios. Se pueden recibir miles de promociones y/o expedir miles de oficios en un solo día. Encima, hay que estar actualizado con el contenido de leyes y jurisprudencia. Depurar expedientes lleva meses: son toneladas de expedientes que debieron ser integrados al expediente electrónico y revisados hoja por hoja. Y con todo eso, hay juzgados al día, sin una sentencia pendiente.