Interesante es que políticos y empresarios convergieran en esta agenda de combate a la corrupción, y mientras unos impulsan asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, otros comienzan a plantear que el problema de la desigualdad y la pobreza tiene como origen la corrupción. Ambos discursos convergen en aislar la corrupción del sistema al que sirve, y sobre todo renuncian a hablar y a pensar en el fin de la explotación y la dominación, en el fin del capitalismo. En la cercenada imaginación política ha triunfado el viejo lema de Margaret Thatcher: There is no alternative (no hay alternativa). Quien se atreva a plantear algo distinto será descalificado como ultraizquierdista.

El panorama resulta todavía más complicado cuando no sólo se renuncia a luchar contra la explotación y la dominación, sino a asumir agendas del Banco Mundial, como la prosperidad compartida , o a recurrir a convergencias del coaching y el new age que derivan en ideas como la riqueza holística . La liberación y emancipación de los pueblos, sometidos a la dictadura del capital, no sólo deja de estar en el ideario, sino que ahora se pretende humanizar y maquillar esa misma dictadura.

Hoy, cuando la irracionalidad del sistema es cada vez más opresiva, depredadora y autodestructiva; cuando se ha comprobado que ese mismo sistema es el que nos ha llevado a la emergencia climática en que nos encontramos, es necesario rastrear en la historia, fomentar la imaginación política y propositiva, recuperar la utopía.

* Sociólogo.

