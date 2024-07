Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2024, p. 15

Con la finalidad de que las inquietudes y opiniones de niñas, niños y adolescentes sean escuchadas y tomadas en cuenta, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y Once Niñas y Niños del Canal Once, produjeron el programa La mesa, en el cual debaten y dan su opinión sobre diversos temas de su interés; entre ellos, derechos de la infancia, la paz, cuidado del planeta, familia, migrantes y acoso escolar.

En el lanzamiento del programa La mesa, Claudia Walls, directora de Once Niñas y Niños, consideró que todas las personas, sin importar su edad, tienen derecho a dar su opinión y ser escuchadas, ya que se trata de un derecho humano establecido en la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños.