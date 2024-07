Pérez precisó que la autonomía progresiva, que es previa a la plena, tendría que ser uno de los fines de la educación pública y familiar. En sicología decimos que si una niña o niño puede hacer algo ni el papá ni la mamá debe hacerlo por él. Si aprendió a amarrarse las agujetas, tú ya no lo haces; si aprendió a vestirse, tú ya no lo haces .

Las jóvenes participantes en el foro indicaron que esta autonomía debe traducirse en normas y leyes de los países para que así la educación familiar y en las escuela cambie y se deje atrás el viejo modelo de educar en el que prevalece la imposición.