Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2024, p. 8

La 65 Legislatura de la Cámara de Diputados dejará en la congeladora más de 6 mil iniciativas que no fueron desahogadas por las comisiones, que en estos días ya entregaron sus informes finales, en los que no se hace referencia al rezago. Los temas serán desechados de plano y ya no serán analizados en la legislatura que comienza el 1º de septiembre.

La mesa directiva descartó la solicitud de distintas comisiones de ampliar el plazo para dictaminar el cúmulo de iniciativas; sólo la de Puntos Constitucionales solicitó prórroga para un centenar de asuntos en la congeladora, pero la mesa se la negó.

La legislatura que está por terminar resultó menos productiva que la anterior, que aprobó más asuntos aun cuando recibió menos iniciativas del Ejecutivo, el Senado, los congresos estatales y los diputados.

Hasta ahora, según las estadística del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria, la 65 Legislatura ha recibido y enviado a las comisiones un total de 7 mil 497 iniciativas, de las cuales sólo aprobó 853 durante los seis periodos de sesiones ordinarias.