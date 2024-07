Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2024, p. 7

Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron aisladas y, por tanto, no determinantes en el resultado de la elección presidencial, concluye el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frente a los juicios promovidos por Xóchitl Gálvez, ex candidata de la oposición, y los partidos que la postularon, PAN, PRI y PRD.

No es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo federal porque se refieren a acontecimientos aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana, no afecta la elección , se lee en el documento elaborado por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, integrantes de la comisión especial que revisó lo que se conoce coloquialmente como juicio madre , pues no alega votos, sino aspectos generales de la contienda.

Todos los argumentos de la oposición fueron declarados improcedentes y algunos de ellos calificados de especulaciones, sin pruebas para demostrar que el mandatario llamó a votar por la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, o que incidió de manera determinante en la contienda.

Para privar de efectos a un ejercicio democrático que involucró la participación de más de 60 millones de mexicanas y mexicanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio, era necesaria la acreditación de hechos verdaderamente graves que pongan en duda el resultado obtenido el día de la votación y no meras especulaciones o elucubraciones que no tengan sustento probatorio , indica el proyecto hecho público ayer en un ejercicio de máxima transparencia . Al mismo tiempo fue entregado al resto de magistrados de la sala superior, máxima instancia a cargo del análisis de la elección presidencial.

La evaluación no concluye con lo anterior: los magistrados deberán añadir a su estudio los cómputos del Instituto Nacional Electoral y por el expediente en su conjunto; hasta entonces harán la determinación final sobre la validez de la elección presidencial y fijarán fecha para la sesión en la que entregarán, en su caso, la constancia de mayoría en favor de Sheinbaum.

Improcedentes e infundados