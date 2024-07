En las conversaciones se escucha al secretario de finanzas explicar que este es un esquema para que tanto él, como Arcos, cumplan con su parte. Al momento en que el proveedor expone la viabilidad de las acciones, afirma que lo que busca es no meter a nadie. Menos al presidente del partido , subraya el secretario de finanzas.

Pese a las pruebas presentadas, la instancia de justicia tricolor no le ha dado fecha a Arcos para acudir a alguna audiencia y ampliar su denuncia. Aunque ha sido citada en diferentes ocasiones con ese propósito, la propia instancia partidaria ha aplazado en cada ocasión dicha audiencia, reveló en entrevista.

Los audios, a los que tuvo acceso La Jornada, son parte de la denuncia presentada por la diputada federal Montserrat Arcos, destituida como titular del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri) luego de no firmar dichos acuerdos.

–Tú con este servicio, regresas ¿Cuánto? –le pregunta Arcos al proveedor.

–El 50 por ciento– contesta Gómez Alcantar.

–O sea, ¿la mitad de 32 (millones de pesos)?

–La mitad de 32. El 50 por ciento y 50 por ciento libre.

Gutiérrez Arroyo señala en la grabación con este esquema cubrir la parte política y también la parte fiscal que no nos vayan a chingar, o sea, son todos los tres frentes. Esto es al final la propuesta que te dije de amiga, escúchalo, convéncete, si no te convences, tomas la decisión que tú quieras .

Malversación de unos 16 millones de pesos

El representante de la empresa agrega: “es un proceso que ya ha sido auditado varias veces desde 2018 (…) se puede regresar o se puede obtener de regreso 50 por ciento del total de los cursos. Es lo que a nosotros nos da tranquilidad, porque tanto el proceso contenido, costos de mercado para evitar subvaluaciones”.

Luego de ser destituida de su cargo, de la que se enteró por las redes sociales de Alejandro Moreno al momento que hizo el nuevo nombramiento, Arcos pidió una reunión con la dirigencia. Al acudir, Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, contralor general del CEN del PRI, pidió a una empleada del partido revisar a la legisladora.

En otra de las grabaciones que presentó Arcos a la comisión de justicia se escucha al contralor pedir que la revisión sea para ver si no trae algo .

–Espero que tu no tengas, espero que tu no tengas cámara, sino creo me van a ver encuerada pero bueno –comenta Arcos.

–Mira no lo sé eh, no lo sé –responde Rodríguez.

Arcos detalló que le pidieron quedarse en ropa interior para constatar que no trajera micrófonos.