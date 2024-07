El pretexto del encuentro fue la llamada Cumbre Internacional contra la Trata de Personas en la que no sólo se discutió cómo apoyar a las víctimas, sino también el papel de los líderes religiosos en ese tema, y en especial cómo pueden participar para restaurar las comunidades.

De acuerdo con el programa del evento, también participó el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, de quien no fue posible confirmar su asistencia, al igual que las diputadas morenistas Erika Vanessa del Castillo, Verónica Collado, Beatriz Dominga Pérez y Marisol García; además del petista Hugo Alday Nieto y la presidenta municipal de Atlixco, Puebla, Ariadna Ayala.

Por su parte, el ex priísta, Adrián Rubalcava, quien dejó la alcaldía de Cuajimalpa para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, reconoció en entrevista que fue invitado a Washington por CPAC. Sin embargo, aclaró que recibió un premio que reconoce el esfuerzo que ha hecho por combatir la trata de personas. La ideología de quien me otorgó el premio es irrelevante para mí, yo veo causas, no colores políticos .

También estuvieron, la diputada local de Morena, Daniela Mier Bañuelos, al igual que el edil panista por Metepec, Fernando Flores Fernández, y la senadora electa por el PRI Cynthia López Castro.

El encuentro fue clausurado por el presidente de la CPAC, Matt Schlapp. En México, esa organización está encabezada por el actor Eduardo Verástegui.