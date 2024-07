Alonso Urrutia y Emir Olivares

Jueves 25 de julio de 2024, p. 3

Ante la intensa integración económica que tienen México y Estados Unidos, pretender cerrar la frontera sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera, porque los cuatro estados fronterizos estadunidenses y las seis entidades mexicanas representan la cuarta economía mundial, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta dirigida al candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien planteó esa posibilidad en la Convención de su partido.

Con ironía y humor, en una posdata López Obrador le precisa que sigue siendo presidente de México: Ya ven eso de los asesores , (comentó en la conferencia): ‘Oiga, todavía soy presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Le aclaro, porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a La Chingada antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo’”.

Para López Obrador es fundamental consolidar la integración económica en América del Norte y, después, ampliarla al resto del continente, porque sólo así la región podrá hacer frente a la expansión económica y comercial de China.

De acuerdo con la planeación del país asiático, para 2040 pretenden controlar la tercera parte del producto interno bruto mundial, mientras América del Norte, si no avanza en una mayor integración, para entonces representará 23 por ciento del PIB, esto es, se correría el riesgo de quedarnos rezagados, subrayó.