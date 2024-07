Pero no hay texto sin contexto: dada la falta de resultados de Alcalde como secretaria del Trabajo, en enero de 2022 el presidente López Obrador dio la misma orden, pero al entonces titular de Gobernación, Adán Augusto, quien sólo repitió el fracaso de aquella. Paradójicamente, quien sucedió a este personaje en Bucareli resultó ser la misma que falló en la encomienda presidencial, pero que ahora (AMLO dixit) dice que va a tomar nota para hacer en dos meses lo que no hizo en cinco años.

Un año atrás, el propio mandatario limitó la falta de resultados a que no era buena la relación entre Napoleón (Gómez Urrutia) y Luisa María (Alcalde); no se entendieron bien; son cuestiones de criterio , pero el punto es que no se trata de un asunto personal, de relaciones públicas, sino de cumplir la instrucción presidencial, alcanzar acuerdos concretos entre las partes en conflicto y resolver, ya, las demandas de los mineros, algo que ella no logró en Trabajo ni en Gobernación.

Pero, ¡tranquilos!, que ahora la susodicha va a tomar nota (se supone que lo hizo cinco año atrás), de tal suerte que, por lo visto, tocará a la virtual presidenta de México, Claudia, Sheinbaum, atender lo que nadie quiso o no pudo resolver en tres sexenios, y su solución debe ser inmediata, a menos que el deseo sea que las tres huelgas mineras cumplan 23 años y pasar la papa caliente al gobierno que inicie en 2030.

En vía de mientras, en esos 17 años el único que la ha pasado de maravilla es el impune Germán Larrea, que ha acumulado una fortuna de cuento de hada con lo bienes otrora de la nación. Según Forbes, en los tres sexenios involucrados en el periodo creció 282 por ciento (de 7 mil 300 a 27 mil 900 millones de dólares), aunque información de Bloomberg asegura que sólo en el gobierno de López Obrador lo hizo en 944.2 por ciento (de 3 mil 600 a 37 mil 800 millones de billetes verdes).

Las rebanadas del pastel

De López Obrador, con cariño, a los histéricos que, en nado sincronizado, están en contra de que Morena tenga mayoría calificada: hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerrepresentación; nunca los vi tan descarados, deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente de pocos principios, sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban, y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución .

