Claudia Sheinbaum mostró los avances que ha logrado el país en materia de seguridad, con lo que refutó las palabras del ex presidente Donald Trump pronunciadas horas antes.

l Presidente López Obrador ha ido aprendiendo a torear al explosivo míster Trump. Siempre tiene una palabra amable para el ex presidente de Estados Unidos que quiere regresar a la Casa Blanca, la que alguna vez intentó tomar con violencia. Conciliador, lo llama amigo . Sin embargo, Trump no conoce límites. En una entrevista con la cadena Fox se fue de la lengua. Dijo que las mafias controlan al país y podrían quitar al presidente en dos minutos. Reiteró la posibilidad de atacar con misiles los laboratorios de los cárteles en territorio mexicano si regresa al gobierno en 2025. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, entró al quite. Mostró los avances que tiene el país en materia de seguridad y refrendó su compromiso de que se mejorará aún más. Mantendrá la relación comercial y de respeto con Estados Unidos, en un marco de igualdad, independientemente de que gane Donald Trump o Kamala Harris en la elección del próximo 5 de noviembre. Lo vamos a hacer donde se pueda y además siempre defendiendo la soberanía, que eso es fundamental , expresó Sheinbaum.

Jueves de gabinete

Hoy será presentado otro miembro de su equipo. Será sólo un funcionario del llamado gabinete ampliado. ¿Destapará al nuevo director de Pemex o de CFE? Necesitan rostros nuevos, ideas innovadoras, conectar con las energías verdes a las empresas del Estado. La incógnita será develada al filo de las 11 de la mañana. Faltan dos meses y días para que Claudia tome posesión, podría seguir dando a conocer a cuenta gotas los nombres de otros, hasta llegar a la víspera del primero de octubre, cuando presente a los jefes de las fuerzas armadas. Los dejó al final por una razón sencilla: si se conocen desde ahora restarían autoridad a los actuales secretarios de la Defensa y Marina.

Los ricos en la 4T

Mencionó el Presidente López Obrador que las grandes corporaciones del país ganan dinero como nunca, pero también los mexicanos pobres reciben una porción del presupuesto gubernamental. ¿Qué dicen las compañías? Estos días están reportando a las bolsas de valores sus resultados financieros del segundo trimestre del año. La principal cadena de mercados, Walmart de México y Centroamérica, informó a sus accionistas que tuvo utilidades después de impuestos por 12 mil 510 millones de pesos sobre ventas mayores a un cuarto de billón, la mayor parte originadas en nuestro país. (Después de la fortuna que tuvo que pagar al SAT por la regularización seguramente ahora lleva sus cuentas al centavito). Grupo Gruma –empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz nixtamalizado, tortillas y wraps– ganó 136.9 millones de dólares, 42 por ciento más que lo reportado en el segundo trimestre del año anterior. Grupo Financiero Banorte, aunque sufrió un leve descenso, expresó ganancias por 14 mil 18 millones de pesos. Los bancos internacionales también se están beneficiando de la prosperidad. Santander reporta 6.059 millones de euros (por todo el primer semestre del año), lo que supone un aumento interanual por 16 por ciento. La banca internacional gana más en México que en sus propios países.