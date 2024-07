Salinas Pliego y el manto protector del ministro Aguilar

ué es un defraudador multimillonario como Ricardo Salinas Pliego, quien hasta hoy debe más de 60 mil millones de pesos al SAT? Recursos que podrían haber cubierto necesidades de todo tipo, alimentarias, de salud, escolares, de millones de mexicanos marginados. ¿Porqué esa actitud del multimillonario? Porque sabe que puede cubrirse en el manto protector de un ministro como Luis María Aguilar, quien sin rubor alguno paralizó el caso del multimillonario por 10 meses, según reporta Carlos Fernández en su columna. Aquí cabe preguntarse: ¿de qué está hecha, estructurada, la sique, el alma de ese ministro? ¿Qué pensó cada minuto sobre esos millones de mexicanos necesitados de esos recursos? ¿Sólo los echó al basurero del olvido? ¿Cómo durmió con esa carga humanitaria en su conciencia? Gravísimo que quien administra justicia en México tenga esa simpleza de desahogo. Indispensable, por ello, la reforma al Poder Judicial.

José Lavanderos

Humanismo en la enseñanza científica y tecnológica

Diversos medios de comunicación han planteaba la necesidad de articular la educación en los niveles medio y superior de la enseñanza científica y tecnológica con las humanidades para lograr la finalidad de desarrollar habilidades de pensamientos de estudiantes y docentes que repercutan en la realidad social y política del país.

Eugenio Méndez Docurro, ex director del Instituto Politécnico Nacional y el primero del Conacyt, manifestaba la preocupación por la ausencia del humanismo en la institución. La carencia en las intervenciones coloquiales de los egresados, quienes no opinaban de temas que no fueran de su especialidad. Situación similar existe en otras instituciones de enseñanza del país.

En varias unidades académicas ya se habían creado Ateneos culturales, entre otras escuelas, en la Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), la de Medicina (ESM) y la de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime). Y en el internado del IPN, años antes cerrado por Alejo Peralta y el Ejército, el ingeniero Méndez Docurro impulsó la creación de grupos culturales como parte del desarrollo profesional.

Cada especialidad entiende la actividad que le es propia, pero no sabe investigar sus premisas y, en este sentido, es acrítica. La misión de la filosofía, en cambio, es la crítica de las premisas. Se ocupa de investigar aquellas que se anteponen a cualquier especialidad (K. Kosik). La crítica es el estudio, la investigación, el análisis del objeto y sujeto. No pegarle a alguien por pegarle. La crítica es demostrar lo que no es evidente y es la mejor arma del investigador.

Rubén Cantú Chapa

Periodista Arturo Zárate Vite agradece la revisión de su caso

El pasado martes 16, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que sea Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la que revise mi caso en materia penal y la solicitud para que el mandatario considere la posibilidad de otorgarme el indulto, toda vez que he sido víctima de una profunda injusticia de parte de juzgadores del Poder Judicial Federal.

He sido víctima de una acción política-jurídica que tuvo su origen en los meses finales del gobierno de Felipe Calderón.

Los hechos datan de 2012, cuando me desempeñaba de vocero de la CNDH. Acusado de supuesto hostigamiento y abuso sexual, nunca fui citado a declarar, fui detenido y llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde estuve recluido cinco días, torturado y amenazado de muerte.

Obtuve dos resoluciones de inocencia, la autoridad judicial declaró los fallos a mi favor irrevocables y el caso fue cerrado. El proceso se reabrió de manera indebida, sin que se presentara ninguna nueva prueba para que eso sucediera.

A través de este diario, con todo respeto, expreso mi agradecimiento al titular del Poder Ejecutivo por la instrucción de que el asunto sea revisado y estaré pendiente del curso que siga mi petición en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.