Caracas. El gobierno de Venezuela llamó ayer al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, a no inmiscuirse en el proceso electoral del próximo domingo, y le advirtió que el plan para desconocer los resultados de la elección fracasará .

Testigos de la oposición

El candidato presidencial opositor, Edmundo González, comentó que todos los testigos de la coalición de la Plataforma Unitaria Democrática lograron acreditarse en las 30 mil 26 mesas electorales de todo el país para la contienda.

En tanto, el ex mandatario argentino Alberto Fernández informó que el gobienro venezolano le retiró la invitación para ser observador.

El día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral , publicó Fernández en su cuenta de X.

El ex mandatario precisó que las autoridades venezolanas argumentaron que su decisión se debió a las declaraciones que hizo a un medio nacional que causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad en la jornada electoral.

Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral , mencionó Fernández.

Lula indicó a principios de semana que estaba asustado por los recientes comentarios del presidente Nicolás Maduro en un mitin, donde afirmó que podría darse un baño de sangre si pierde los comicios y no logra la relección.

Fernández instó a Maduro a aceptar los resultados de la elección.