David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 25 de julio de 2024, p. 27

Nueva York y Washington. La selección de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata hará inevitable que los tres meses restantes hasta las elecciones giren, en gran medida, sobre el tema de la inmigración y, en particular, en cómo cada partido propone abordar el flujo de indocumentados que cruzan la frontera desde México.

Todos ya saben las extremas propuestas antimigrantes al centro de la agenda del candidato presidencial republicano Donald Trump, y ahora la pregunta es cómo responderá Harris y si modificará, y cómo, las políticas que ha impulsado el presidente Joe Biden.

A principios de su presidencia, Biden encargó a Harris encabezar los esfuerzos de su gobierno para abordar las causas de raíz de la migración a este país. En los últimos tres años, funcionarios de la Casa Blanca afirman que el mayor logro de Harris en este rubro ha sido una alianza pública-privada que ha recaudado más de 5 mil millones de dólares en inversiones en Guatemala, El Salvador y Honduras para mitigar los factores que generan la migración de esos países.

Pero los resultados de este esfuerzo –más allá de los fondos– aún están en disputa. En su primer viaje a Guatemala en 2021, Harris habló de la importancia de crear oportunidades para que la gente no se viera obligada a migrar. Pero agregó, en un discurso trasmitido por televisión: quiero ser clara con la gente de esta región que están pensando hacer ese viaje peligroso a la frontera de Estados Unidos-México: No vengan, no vengan .

Esos comentarios provocaron ira entre los defensores de inmigrantes, quienes argumentaron que exhibían falta de sensibilidad ante la situación de los mismos y, por el lado republicano, fue reprobado al señalar que el flujo de personas desde esos tres países entre otros se había incrementado en los siguientes años.

Simpatía por los indocumentados

Pero en los hechos, Harris frecuentemente ha expresado simpatía para los migrantes. En algunas ocasiones, ha recordado que sus padres migraron (el padre de Jamaica, la madre de India) a Estados Unidos, donde se conocieron como estudiantes. En su primera reunión (fue virtual) con el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2021, Harris declaró que entendía que la mayoría de la gente no quiere dejar su casa. Cuando lo hacen, es frecuente que lo hagan porque están huyendo de algún peligro o han sido obligados a viajar porque no hay oportunidades en sus países .

Por su parte, López Obrador agradeció esta actitud y le respondió en esa ocasión que agradecemos al presidente Biden por nombrarla para encabezar los asuntos relacionados con la migración. Este es un tema que entiendo es de gran importancia para el mandatario Biden, ya que usted fue designada, como vicepresidenta, para encabezar todos los esfuerzos en torno a estos temas .

Pocos meses después de ese primer encuentro, en una reunión en persona con López Obrador en junio de ese año, Harris reconoció la complejidad del asunto migratorio. “Estos temas de largo plazo, por su naturaleza, nunca se resolverán de la noche a la mañana… pero es importante avanzar y yo sigo optimista sobre el potencial de ese avance, también creo que si reconocemos la capacidad de la gente, si invertimos en sus capacidades, veremos grandes resultados de nuestra inversión”.