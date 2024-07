Mientras, en Zempoala, Hidalgo, conductores de vehículos de carga que no pudieron pasar explicaron que no tienen otra alternativa que esperar a que concluya la protesta porque no pueden desviarse, pues los sistemas satelitales que tienen sus unidades no permiten que lo hagan.

Jesús Espinoza, operador de una empresa dedicada a la fabricación de productos de plásticos dijo que al desviarse de su ruta se exponen a robos o secuestros.

Entre los afectados por el Arco Norte desde hace 18 años están los ejidatarios de Santa Clara, municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, ubicado en los límites con Calpulalpan, Tlaxcala.

María Elena Sánchez Damián, presidenta del comisariado de Santa Clara, expuso que en ese poblado hay cerca de 500 labriegos que exigen pago justo. Relató que, en su momento, les dieron entre 8 y 24 pesos por metro cuadrado por concepto de derecho de paso mas no por la propiedad.